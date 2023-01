Maricá oferece 1.009 vagas em cursos nas áreas de astronomia e astronáutica

A Prefeitura de Maricá abre inscrições com a oferta de 1.009 vagas para cursos gratuitos nas áreas de astronomia e astronáutica, uma iniciativa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) em parceria com o Instituto Nova Ágora de Cidadania (INAC) e a Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade.

Ao todo, são nove cursos divididos em três turnos (manhã, tarde e noite): informática básica, educação financeira, gestão de pessoas, gestão de projetos, noções de marketing, robótica e automação, astronomia e astronáutica básicas, preparatório em informática, montagem e manutenção de computadores.

“O projeto desta Incubadora envolve ações em áreas variadas, inclusive na área de empreendedorismo. Maricá oferece cursos na área de astronomia e astronáutica, despertando o interesse dos jovens num mercado que tem excelentes oportunidades”, explica o presidente do ICTIM, Celso Pansera.

A coordenadora pedagógica do Instituto Nova Ágora de Cidadania (INAC), Aline Leal, disse que o objetivo é criar um senso de empoderamento das comunidades que recebem os cursos de qualificação tecnológica e profissional oferecidos de forma gratuita e com certificação, com turmas variadas a partir dos 12 anos de idade. “Queremos aprimorar o raciocínio lógico e trazer a consciência ambiental e tecnológica para o cotidiano, lançando para os cidadãos desafios relacionados às questões ambientais”, destacou.

Inscrições e matrícula

As inscrições ficarão abertas de 2 a 7 de janeiro no site: https://robotica.istar.one/ e a seleção será feita por meio de sorteio no dia 08/01. No mesmo dia, às 11h, o resultado será divulgado pelo mesmo site. A matrícula será realizada nos dias 09 e 10/11, na sede da Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade que possui duas entradas: Avenida Roberto Silveira, n° 168, ou pela Rua Pedro Afonso Ferreira, n° 17, no Centro, em frente ao Instituto Darcy Ribeiro, que tem acessibilidade para cadeirantes. As aulas iniciam no dia 16/01 na sede da Incubadora de Inovação Social.

Ao realizar a matrícula é necessária a apresentação dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade compatível com o pré-requisito do curso pretendido, cadastro de vacinação da Covid-19 e número de identificação social (para quem recebe ou recebeu algum benefício social).

As vagas que não forem preenchidas serão disponibilizadas para o público em geral no dia 11/01 e a consulta deverá ser feita também pelo mesmo site de inscrição. A matrícula para o aproveitamento de vagas acontecerá nos dias 12 e 13/01.