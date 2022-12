Réveillon: veja o que abre e fecha em São Gonçalo e Niterói no feriado

Nestes últimos dias do ano, com a aproximação do feriado de Ano Novo (1), os bancos, mercados, shoppings e transporte público em Niterói e São Gonçalo terão horários diferenciados. Confira abaixo o guia que O SÃO GONÇALO preparou para te auxiliar neste feriadão.

Bancos

Nesta sexta-feira (30), os bancos não estarão abertos. Durante o fim de semana, os bancos também não funcionam. O atendimento será normal na segunda-feira (2).

Os serviços bancários estarão disponíveis apenas no atendimento online, por site e aplicativo, e caixas eletrônicos.

Caso você tenham alguma conta que tenha vencimento para esses dias, poderá realizar o pagamento sem multa no próximo dia útil, na segunda (2).

Casas lotéricas

As loterias da Caixa Econômica funcionarão normalmente na sexta (30) e no sábado (31), para quem for apostar na Mega da Virada.



Mercados

Assaí Atacadista

Até o dia 30, as lojas do Assaí Atacadista funcionam até às 23h. Na véspera de Ano Novo (31), as unidades funcionam até às 17h. No dia 1º, as lojas ficam fechadas.

Guanabara

No dia 31, as lojas da rede funcionarão das 7h30 às 18h. No dia 1º de janeiro, todas as lojas estarão fechadas.

Mundial

Até esta sexta-feira (30), todas as unidades funcionam das 7h30 às 22h. No dia 31, as lojas ficam abertas até as 18h. Já no dia 1º, nenhuma unidade abrirá.

Supermarket

No dia 1º de janeiro, o funcionamento de cada unidade varia dentro da rede. O cliente pode consultar os horários de cada loja no site redesupermarket.com.br/.

Shoppings

São Gonçalo Shopping

Até esta sexta-feira (30), o shopping fica aberto das 10h às 22h, com todas as lojas e alimentação funcionando. Na véspera de Ano Novo (31), as lojas e restaurantes também estão abertos, porém apenas das 10h às 16h.

Já no dia 1º, todas as lojas do São Gonçalo Shopping estarão fechadas; o setor de alimentação funciona opcionalmente das 12h às 21h.

Pátio Alcântara

Na véspera do Réveillon (31), as lojas e quiosques do Pátio Alcântara estarão abertas das 9h às 15h, enquanto a alimentação abre das 10h às 15h. No dia 1º, tudo estará fechado.

Partage Shopping São Gonçalo

Até esta sexta-feira (30), o Partage funciona em horário normal. No dia 31 (sábado), as lojas e os restaurantes funcionam das 9h às 18h, e o cinema segue a programação própria.

Já no dia 1º, o shopping segue aberto das 11h às 21h, porém com lojas fechadas, restaurantes e área de lazer funcionando opcionalmente e o cinema conforme a sua programação.

Plaza Shopping Niterói

Na véspera de Ano Novo (31), o Plaza funcionará das 10h às 16h. No dia 1º de janeiro, as lojas estarão fechadas, e os restaurantes funcionarão de forma facultativa. O cinema funciona com programação própria.

Shopping Bay Market

Na véspera de Réveillon (31), as lojas e quiosques tem funcionamento obrigatório das 09h às 18h. A praça de alimentação funciona das 12h às 20h, e o cinema segue a própria programação.

Já no dia 1º, as lojas e quiosques estarão fechados, a praça de alimentação abre de forma facultativa das 12h às 20h, e o cinema funciona conforme programação.

Itaipu Multicenter

Até a sexta-feira (30), o shopping funciona normalmente das 10h às 22h. No sábado (31), ele abre às 10h e fecha às 16h. No dia 1º, as lojas estarão todas fechadas, mas a alimentação e o lazer são facultativos das 12h às 21h.

Barcas

Na véspera de Ano Novo (31), na linha Arariboia, as travessias acontecerão a cada 30 minutos, das 5h30 às 23h30, no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h30, no trajeto Rio-Niterói.

Já no dia 1º, na linha Arariboia, as travessias acontecerão a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30, no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h, no trajeto Rio-Niterói.

Não haverá operação nas linhas Cocotá e Charitas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Já as linhas Paquetá e da Divisão Sul funcionarão com grade de fins de semana e feriados, conforme disponível em https://www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas.