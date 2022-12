Secretaria de Fazenda de São Gonçalo em novo endereço

Desta quarta (28) até sexta-feira (30), a Procuradoria Geral da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar também os atendimentos destinados à Secretaria da Fazenda no G3 do Partage Shopping, no Centro. Desde a última segunda-feira (19), todos os servidores da Procuradoria estão atuando neste novo endereço.

E, a partir da próxima segunda-feira (2), a Secretaria de Fazenda também vai ficar sediada em um novo local. A pasta passa a atender aos moradores de São Gonçalo no Partage Shopping, nas lojas 325 e 326, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

A mudança da secretariais para novos endereços se dá por conta da construção da nova sede administrativa da Prefeitura, que prevê a centralização da administração pública municipal, com o objetivo de diminuir custos, ampliar a integração entre as pastas, melhorar o atendimento aos cidadãos e as condições de trabalho para os servidores. A nova sede será no mesmo local onde hoje é a Prefeitura, sendo necessária a desocupação para o início das obras.

O projeto da obra faz parte do eixo “Gestão Eficiente e Transparente”, meta 28, do Plano Estratégico Novos Rumos, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais.

O Partage Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro.