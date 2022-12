Cota única do IPTU 2023 terá desconto de 7%

O carnê do tributo deve chegar em até 15 dias antes do vencimento da primeira cota - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Os cidadãos que escolherem pagar o IPTU 2023 em uma única parcela terão direito a um desconto de 7% no Rio. Já aqueles que optarem pelo parcelamento poderão dividir as cotas do IPTU em dez vezes.

Segundo o calendário de vencimentos, divulgado no Diário Oficial nesta terça-feira (20), a data limite para quitar o tributo em cota única é o dia 7 de janeiro. O carnê do tributo deve chegar em até 15 dias antes do vencimento da primeira cota. O contribuinte que não receber dentro deste prazo deve solicitar a segunda via do documento.

Os valores do IPTU 2023 ainda não foram divulgados pois precisam da publicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), desta sexta-feira (23), para serem calculados.

Confira o calendário de vencimentos abaixo:

Cota única: 7 de fevereiro

1ª cota: 7 de fevereiro

2ª cota: 7 de março

3ª cota: 7 de abril

4ª cota: 7 de maio

5ª cota: 7 de junho

6ª cota: 7 de julho

7ª cota: 7 de agosto

8ª cota: 7 de setembro

9ª cota: 7 de outubro

10ª cota: 7 de novembro