Secretaria de Trabalho e Renda divulga mais de 2.500 oportunidades de emprego

Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com a oferta de 2.622 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades foram captadas pelo Sine – Sistema Nacional de Emprego – e pelo Aplicativo Mais Trabalho RJ, em todo o Estado do Rio. Em ambos os casos, os respectivos sistemas realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

O aplicativo Mais Trabalho RJ está oferecendo 1.772 vagas em diferentes municípios do Rio de Janeiro. Somente na capital são 1.571 oportunidades. Em Volta Redonda, há 90 oportunidades, em Cabo Frio, 31, e 18 em Barra Mansa. Entre os setores que mais oferecem chances de emprego através do aplicativo destacam-se alimentação, bares e restaurantes, serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Além disso, a ferramenta digital disponibiliza 121 cursos gratuitos e de fácil acesso para aqueles que desejem melhorar seu currículo para disputar a sonhada vaga de emprego.

Já pelo Sine, há 850 oportunidades para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. Na Metropolitana, a maior em número de vagas, há 718 chances, entre as quais 151 são destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se 50 posições para atendente de balcão, para atuação no Centro do Rio, com salários de até R$ 2.400.

Também na região Metropolitana, existem boas opções para ampla concorrência, tais como 20 vagas para açougueiro, no Recreio dos Bandeirantes, além de 50 oportunidades para motorista de ônibus urbano, em Vigário Geral, ambos com exigência de Ensino Fundamental completo e salários de até R$ 3.600.

No Médio Paraíba, são disponibilizadas 30 oportunidades para diferentes funções, incluindo três para auxiliar de linha de produção, no Centro de Valença, sem exigência de escolaridade.

Na região Serrana, as 102 oportunidades divulgadas são para diferentes bairros de Teresópolis, entre elas 20 para atendente de loja, no bairro de Ermitage, e 12 para estoquista, em Várzea. Destaca-se uma vaga para farmacêutico, também no bairro de Várzea, com exigência de Ensino Superior completo e salário que pode chegar a R$ 4.800.

A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização da vaga com os candidatos é feita através dos respectivos sistemas (Sine e Aplicativo Mais Trabalho RJ). Por isso, é importante manter cadastro e currículos atualizados.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, no caso do Sine, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

O aplicativo Mais Trabalho RJ está disponível nas plataformas IOS e Android e funciona com o preenchimento do cadastro e a inclusão do histórico profissional, incluindo experiências e qualificações, que ficarão à disposição dos empregadores. Os candidatos também podem buscar as oportunidades disponíveis que se encaixem no seu perfil profissional.