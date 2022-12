Fundação Mudes oferece 234 vagas de estágio com bolsas até R$ 2 mil

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 234 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br/.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (71), Engenharia (45) e Comunicação Social (47). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 27 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 24 no total e também 7 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 58 vagas. Sendo técnico em Administração (12) e Eletrotécnica (9). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.

Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, através do site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (gedipcal@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.