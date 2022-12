Unidades de saúde de São Gonçalo oferecem medicação para prevenção do HIV

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo trabalha durante todo o ano com ações de prevenção e assistência para os gonçalenses que têm ou querem evitar a contaminação por HIV/Aids. Um dos serviços oferecidos é a profilaxia pré-exposição (Prep), que cria uma barreira de proteção contra o vírus HIV, tendo 98% de eficácia. O propósito é prevenir e não tratar ou curar a doença. A Prep não protege contra outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como sífilis, clamídia e gonorréia.

A Prep é o uso de medicação oral de antirretrovirais diários por um período para prevenção da transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV) em pessoas que não estão contaminadas. Ela é indicada para qualquer pessoa com mais de 15 anos e mais de 35 quilos com o novo protocolo do Ministério da Saúde, atualizado em agosto deste ano. Antes, ela só era permitida para alguns segmentos populacionais prioritários: gays, homens que fazem sexo com homens, casais sorodiscordantes (quando um dos parceiros vive com HIV/Aids e o outro não), população trans e profissionais do sexo.

As mulheres HIV negativas, por exemplo, que querem engravidar do parceiro que convive com o HIV ou com frequentes situações de exposição ao HIV, podem usar a Prep ao longo da gravidez e amamentação, para sua proteção e do bebê.

Para ter acesso, o gonçalense não precisa ter tido exposição (fazer sexo sem camisinha). “Se a pessoa tem risco, costuma fazer sexo sem camisinha com diferentes parceiros e com contexto de vida que possui risco de contrair HIV, ela pode fazer uso da Prep”, explicou Monique Gonzalez, coordenadora do Programa Ist/Aids e Hepatites Virais da Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis.

A Prep é a combinação de dois medicamentos que bloqueiam alguns “caminhos” que o HIV usa para infectar o organismo. O uso da Prep diariamente pode impedir que o HIV se estabeleça e se espalhe no corpo. O método de prevenção não é indicado para pessoas que já tiveram ou têm algum problema hepático, já que o medicamento pode afetar as funções do rim e do fígado e agravar o quadro.

Três unidades de saúde têm a Prep em São Gonçalo: Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, na Parada 40; Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara e Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, sempre de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Unidades com tratamentos, de segunda a sexta, das 8h às 17h

HIV:

Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal.

Hepatite B e C:

Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40; PAM Alcântara (marcação às sextas);

Sífilis:

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;Polo Sanitário Jorge Texeira de Lima, Jardim Catarina;Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa;Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto;Polo Sanitário Augusto Sena, Rio de Ouro;Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho;Clínica da Família Dr. Jardel do Amaral, Venda da Cruz;Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo;Clínica Municipal Euryclides de Jesus Zerbini, Arsenal;Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40.

Locais de Atendimento da Prep (sem marcação: de segunda a sexta, das 8h às 17h)

Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara; Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal.

Locais de Atendimento da PEP (sem marcação: de segunda a sexta, das 8h às 17h)

Polo Sanitário Hélio Cruz, AlcântaraPolo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé GarotoPolo Sanitário Augusto Sena, Rio do OuroPolo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do RosaPolo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim CatarinaClínica Gonçalense do MutondoClínica Gonçalense do Barro VermelhoClínica da Família Dr. Zerbini, ArsenalPoliclínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis

Urgência e Emergência, diariamente após 17h

Pronto Socorro Central, Zé GarotoPronto Socorro Infantil (PSI), Zé Garoto - crianças até 14 anosUmpa de Nova CidadeUmpa do Pacheco