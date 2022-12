Maricá prorroga vacinação animal no sistema drive-thru

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, estendeu a campanha de vacinação antirrábica animal no sistema drive-thru, que continua de segunda até a próxima sexta-feira (23/12), das 9h às 16h, na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) União de Maricá, no bairro Parque da Cidade, e no Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu.

A prorrogação da imunização volante de cães e gatos é uma forma de oferecer mais uma oportunidade aos tutores, que podem levar os pets de carro ou moto para receber a dose anual de proteção contra a raiva, trazendo mais comodidade e segurança.

A vacina antirrábica será aplicada em animais saudáveis, com idade a partir de três meses e que não apresentem estado gestacional. No caso dos animais de grande porte, é obrigatória a utilização de focinheira nos postos volantes. Lembrando que a raiva é uma zoonose letal aos cães e gatos, podendo ser transmitida aos seres humanos pela mordida, arranhões ou até lambidas de um animal infectado, o que reforça o papel fundamental da imunização para prevenir a doença.

Os polos drive-thru de vacinação estão localizados em locais de fácil acesso para a população. O Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) União de Maricá fica na Rodovia Amaral Peixoto, km 29, próximo à sede do Corpo de Bombeiros. Já o Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu fica na Rua Van Lerbergue (antiga Rua 34), s/n, no Jardim Atlântico Oeste.

Tutores participaram da vacinação contra a raiva

A etapa inicial da vacinação antirrábica no sistema drive-thru mobilizou a população de Maricá. Entre os dias 14 e 16/12, foram vacinados 670 animais, entre cães e gatos, mostrando que a imunização em carros e motos facilitou o acesso de dezenas de moradores aos locais de aplicação da dose anual.

Em outra frente, durante a campanha regular de vacinação antirrábica, realizada nos dias 19 e 26/11, foram vacinados 20.530 pets no município. Nesse período, foram disponibilizados 33 postos de imunização no 1º distrito (Centro) e no 2º distrito (Ponta Negra), além de outros 17 polos distribuídos pelo 3º distrito (Inoã) e 4º distrito (Itaipuaçu), atendendo os moradores de todos os bairros da cidade.

Serviço: Vacinação drive-thru de cães e gatos contra a raiva

Data: 19 a 23/12 (segunda a sexta-feira)

Horário: 9h às 16h

Locais: quadra da União de Maricá (Rodovia Amaral Peixoto, km 29, próximo ao Corpo de Bombeiros) e no Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu (Rua Van Lerbergue, s/n, Jardim Atlântico Oeste)