Mamógrafo móvel estaciona em Itaboraí para realização de exames até sábado (17/12)

Até o próximo sábado (17/12), exames de mamografia e ultrassonografia poderão ser realizados pelo Mamógrafo Móvel, da Secretaria de Estado de Saúde, que estacionou no município, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA). A carreta voltada à saúde da mulher está localizada na Avenida 22 de Maio, nº 5.483, no Centro, em frente a Praça Alarico Antunes.

Ao todo, serão realizados 80 ultrassonografias por dia, sendo transvaginal, pélvica e de mama, além de 60 mamografias diárias. Os exames, com duração de aproximadamente 20 minutos, serão realizados das 8h às 17h e o agendamento feito pela Central de Regulação do município, de acordo com a fila do setor.

"Esse é um equipamento muito importante, que traz ainda mais serviços de Saúde para a nossa população. Essa relação entre o governo do Estado e o município beneficia muito o nosso povo. Temos que agradecer ao governador Cláudio Castro por toda atenção e carinho com a nossa cidade”, afirmou o prefeito Marcelo Delaroli.

Ainda há atendimento por demanda espontânea, para a população que tenha pedido médico pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme disponibilidade da agenda da Central de Regulação. De acordo com a SEMSA, essa parceria visa desafogar a demanda do município.

O Mamógrafo Móvel disponibiliza exames digitais de mamografia e ultrassonografia a pacientes do SUS. A iniciativa faz parte do eixo móvel do Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem Rio Imagem e visa apoiar os municípios no diagnóstico precoce do câncer de mama, tipo mais comum entre mulheres no Brasil, e de outras doenças que atingem a população feminina.

A moradora de Pachecos, Nilceia Ramos da Silva, de 42 anos, falou da organização e agilidade do atendimento.

"A Central de Regulação entrou em contato comigo e hoje vim realizar ultrassonografia da mama. Foi tudo muito rápido e organizado, e o resultado ficou pronto minutos depois que saí da sala. A estrutura da carreta é muito boa e a sala fresquinha", comentou Nilceia.

Os pacientes agendados e ainda os de demanda espontânea devem levar documento original de RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. E ainda o pedido médico. Os resultados das ultrassonografias são entregues imediatamente após a realização do exame. Já os laudos das mamografias serão entregues na Secretaria Municipal de Saúde, em 15 dias úteis, e posteriormente enviadas para as Unidades de Saúde da Família (USF) mais próxima do paciente.

Serviço

Mamógrafo Móvel

Local: Avenida 22 de Maio, nº 5.483, Centro

Dia: até sábado (17/12)

Horário: 8h às 17h