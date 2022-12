Prefeitura de Niterói abre inscrições para Prepara Jovem

Estão abertas as inscrições para o Prepara Jovem, o curso de formação para inserção dos jovens no mercado de trabalho. Ele é oferecido pela Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude, e é ministrado totalmente online. A formação tem duração de 3 meses com carga horária de 100 horas. Os pré-requisitos são estar cursando ou ter concluído o ensino médio na rede pública de ensino e ter entre 17 e 22 anos.

O projeto conta com a parceria com o Instituto Proa e garante o certificado e acompanhamento necessário do jovem no mercado de trabalho. As inscrições acontecem até o próximo dia 18, por meio do site proa.org.br. A coordenadora de Políticas Públicas para a Juventude de Niterói, Luisa Assumpção, reforça a importância da iniciativa:

"Emprego e renda estão entre as maiores demandas hoje da juventude. Mas, na busca de um trabalho digno e justo, a parcela dos jovens em vulnerabilidade social é que sofre com trabalhos informais e indignos. O Prepara Jovem é uma das nossas políticas para mitigar essas disparidades e transformar as perspectivas e possibilidades desses adolescentes com uma formação condizente com as exigências de hoje dos empregadores, além do acompanhamento ao longo de três anos no mercado de trabalho", ressaltou.

Durante o curso, os alunos vão aprender a construir um currículo competitivo, a montar um perfil no LinkedIn, a se preparar adequadamente para uma entrevista de emprego e a desenvolver habilidades socioemocionais que irão ajudá-lo na trajetória profissional, entre outros tópicos.

"Hoje temos 18 jovens niteroienses que passaram pela formação e estão empregados na cidade, mas precisamos e podemos atender muito mais jovens", finalizou Luisa Assumpção.