Aberto edital com 671 vagas de nível médio para Concurso da Marinha

Na última sexta (2) a Marinha divulgou edital do concurso para a Escola de Aprendizes-Marinheiros. O edital conta com 671 vagas de nível médio para homens e mulheres, sendo 125 das vagas reservadas para pessoas negras. As inscrições e as provas serão realizadas em 2023.

Concurso: Marinha - aprendiz de marinheiro

Vagas: 671

Requisito: nível médio

Salário: R$1.303,90

Inscrição: 30 de janeiro a 12 de fevereiro

Taxa: R$40

Prova: 2 de abril



O edital da Marinha no concurso de aprendiz trouxe 671 vagas para homens e mulheres. Para o sexo masculino, são 498 vagas de ampla concorrência, com 125 reservadas reservadas para homens negros e, para mulheres, 38, com 10 vagas para mulheres negras.

Para concorrer, é necessário ter o nível médio, 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2023.

Outras exigências são altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m, não ser casado, ou não ter estabelecido união estável, para estar disponível a permanecer durante todo o período em que estiver sujeito aos compromissos com a EAM.

De acordo com o edital, o aluno receberá, R$1.303,90 por mês, sendo R$1.105 correspondentes ao soldo militar, R$143,65 de adicional militar e R$55,25 correspondentes ao adicional de compensação por disponibilidade militar, como previsto na legislação em atual.

Como grumete (aprendiz) o aluno recebe uma bolsa-auxílio no valor total bruto de R$1.398,30 com R$1.185,00 correspondentes ao soldo militar, R$154,05 de adicional militar e R$59,25 de adicional de compensação por disponibilidade militar, conforme previsto na legislação atual.

As inscrições vão das 8h do dia 30 de janeiro até as 23h59 do dia 12 de fevereiro de 2023 e pode ser realizada no site da instituição. A inscrição só será confirmada após o pagamento da taxa obrigatória de R$40. Há a possibilidade de pedido de isenção para inscritos no programa CadÚnico, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, além de doadores de medula óssea.

A primeira fase foi marcada para o dia 2 de abril de 2023, com caráter eliminatório e classificatório. A avaliação terá 50 questões de múltipla escolha, sendo:

15 questões de Português;

15 questões de Matemática;

15 questões de Ciências (Física e Química);

5 questões de Inglês.



Cada questão da prova objetiva vale dois pontos, sendo no total de zero a 100 pontos. É eliminado quem obtiver nota inferior a 50 pontos em toda a prova, além de nota inferior a dez em qualquer uma das disciplinas.

Os candidatos contam com quatro horas para a execução da prova. No estado do Rio, os exames ocorrerão nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (RJ); São Pedro da Aldeia (RJ); Angra dos Reis (RJ) e Nova Friburgo (RJ).