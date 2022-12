'Tecendo Redes' em SG e Itaboraí tem atendimento gratuito a vítimas de violência na primeira infância

Um estudo realizado pela Unicef e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Panorama sobre a violência letal e sexual contra as crianças e adolescentes no Brasil, identificou que entre os anos 2016 e 2020, houve 35 mil mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes no Brasil, uma média de 7 mil mortes por ano.

Publicado no ano passado, o estudo foi apresentado aos deputados durante o debate "Enfrentamento às violências na primeira infância”, promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, em maio deste ano.

A maioria das vítimas são adolescentes de 15 e 19 anos. Porém, foram identificadas nesse período pelo menos 1 mil mortes de crianças de até 9 anos de idade, ou seja, cerca de 200 mortes por ano – número muito alto, na avaliação do Unicef.

Visando o enfrentamento das violências domésticas e/ou sexuais na primeira infância, o Projeto Tecendo Redes na Primeira Infância, que tem o incentivo da Petrobras, oportuniza o fortalecimento de ações relevantes aos cuidados e proteção para o desenvolvimento integral infantil, por meio do atendimento gratuito às vítimas. A ação acontece em parceria com o Movimento de Mulheres de São Gonçalo e com o Núcleo Especial de Atendimento à Crianças Vítimas de Violências Domésticas e/ou Sexuais (Neaca), cuja unidade fica em Itaboraí.

O Neaca realiza o trabalho articulado em redes, para a proteção social também da Primeiríssima e Primeira Infância, crianças de 0 a 6 anos de idade.

De forma gratuita, oferecem atendimentos especializados e interdisciplinares com assistentes sociais, psicólogas, pedagogas e advogadas. As crianças e seus familiares são assistidos e acompanhados de forma contínua para a superação das violências sofridas.

Neaca São Gonçalo | Foto: Divulgação

Em São Gonçalo, o Neaca tem funcionamento na unidade-sede do Movimento de Mulheres (MMSG). Organização social fundada há 33 anos, atende em torno de 200 casos por ano em seus núcleos, e percebe desde então uma alta demanda para a assistência continuada às crianças, adolescentes e seus familiares para a redução dos agravos decorrentes de qualquer tipo de violência.

Ambos os núcleos recebem toda pessoa que lá chegar, seja de forma espontânea ou encaminhada por algum órgão da rede de proteção e garantia de direitos.

Mais informações sobre horário de funcionamento e história das instituições no site e nas redes sociais: www.movimentomulheres.com.br

Endereços:

NEACA São Gonçalo: Rua Rodrigues da Fonseca, 201, Zé Garoto, São Gonçalo, Rio de Janeiro.

Telefones: 21 2606-5003/98464-2179

NEACA Itaboraí: Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade, Itaboraí, Rio de Janeiro.

Telefone: 21 98900-4246