Secretaria de Trabalho e Renda divulga quase 3 mil vagas de emprego

Pelo Sine, são 949 oportunidades para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio - Foto: Agência Brasil

Pelo Sine, são 949 oportunidades para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio - Foto: Agência Brasil

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com a oferta de 2.943 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades foram captadas pelo Sine – Sistema Nacional de Emprego – e pelo Aplicativo Mais Trabalho RJ, em todo o Estado do Rio de Janeiro. Em ambos os casos, os respectivos sistemas realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Pelo Sine, são 949 oportunidades para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. Na Metropolitana, a maior em número de vagas, existem 758 chances, entre as quais 132 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se 50 vagas para atendente de balcão, no Centro do Rio, com salários de até R$ 2.400,00.

Também na região Metropolitana, existem boas opções para ampla concorrência tais como 50 vagas para costureira, em São Cristóvão, com salários que podem chegar a R$ 2.400,00, além de 50 oportunidades para motorista de ônibus urbano, em Vigário Geral, com exigência de ensino fundamental completo e salários de até R$ 3.600,00.

No Médio Paraíba, são disponibilizadas 78 oportunidades para diferentes funções, incluindo 40 para atendente de telemarketing, no centro da cidade de Vassouras, com exigência do ensino médio completo. Para pessoas com deficiência, destacam-se oito oportunidades para operador de empilhadeira, no centro de Volta Redonda.

Na região Serrana, as 113 oportunidades divulgadas são para diferentes bairros da cidade de Teresópolis, entre elas 20 para armador de ferros e 12 para balconista, ambas no bairro de Várzea, seis para atendente de loja e quatro para ajudante de motorista em outros bairros de Teresópolis.

Já o Aplicativo Mais Trabalho RJ está oferecendo 1.994 vagas em diferentes municípios do Rio de Janeiro. Somente na capital, são 1.788 oportunidades. Em Volta Redonda, 85, além de 27 em Paraty e 18 em Barra Mansa . Entre os setores que mais oferecem chances através do aplicativo destacam-se alimentação/bares e restaurantes, serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Além disso, a ferramenta digital disponibiliza cerca de 100 cursos gratuitos e de fácil acesso para aqueles que desejem melhorar seu currículo para disputar a sonhada vaga de emprego.

A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização da vaga com os candidatos é feita através dos respectivos sistemas (Sine e Aplicativo Mais Trabalho RJ). Por isso, é importante manter cadastro e currículos atualizados. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, no caso do Sine, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.