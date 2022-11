Niterói inicia consultas públicas para o Centro Cultural da Zona Norte

O que os moradores querem do futuro Centro Cultural no Fonseca? Para obter essa resposta, a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, está promovendo uma série de encontros públicos, em diversos locais da Zona Norte da cidade, para ouvir a população. Cerca de 50 ideias e propostas já foram apresentadas nos dois encontros realizados no último fim de semana (26 e 27), um em Santa Bárbara e outro no Horto do Fonseca. As próximas edições serão no sábado, dia 3, às 9h, na Lona Artur Maia, no Horto do Barreto; e no domingo (4) no próprio casarão que abrigará o Centro, às 9h. A última reunião será realizada no dia 8 de dezembro, às 10h, no Campus do IACS, na UFF.

O secretário das Culturas de Niterói, Alexandre Santini, destacou que o objetivo é ouvir as demandas da população, para que o Centro Cultural desenvolva sua vocação, ações e atividades, de acordo com as necessidades e expectativas das pessoas que estão no território.

“Os primeiros encontros foram muito significativos, e os participantes estão contribuindo muito para a construção coletiva desse espaço histórico da cidade”, avaliou.

Para Viviane Pereira, artesã que integra a Rede Cultural da Zona Norte e participou da consulta pública no Horto do Fonseca, "a importância do Centro Cultural é descentralizar um pouco o poder da Zona Sul e trazer um pouco para a Zona Norte, para valorizar os artistas da localidade”.

A artista está ansiosa pela abertura do local. “Eu espero que o espaço tenha rotatividade, para que as pessoas possam conhecer, visitar, ter acesso à cultura, que muitas vezes muitas não têm, principalmente as pessoas atuantes e os moradores de comunidade também.”

Serviço:

Consulta Pública Centro Cultural da Zona Norte

03/12 – 9h - Horto Barreto (Lona Arthur Maia)

04/12 – 9h - CCZN

08/12 – 10h - UFF, Campus IACS (Sala Interartes)

Foto 1: Luiz Ferreira - Santa Bárbara

Foto 2: Alle Gomes - Horto do Fonseca