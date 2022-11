Ri Happy tem mais de 1.800 vagas de emprego disponíveis

A Ri Happy, maior rede de varejo no setor de brinquedos do Brasil, está com mais de 1.800 vagas abertas no site da Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos gratuitamente. Com salários a combinar, as oportunidades se distribuem em todas as regiões do país.

Grande parte das vagas são para atuar como auxiliar de loja, vendas e caixa, mas também existem oportunidades na gerência e setor administrativo. Os benefícios incluem: vale-transporte, auxílio-alimentação ou auxílio-refeição.

Para se candidatar às vagas, os interessados podem cadastrar o currículo de forma gratuita no site. Caso o candidato queira destacar seu currículo perante aos demais, pagar para contratar o Plano Profissional é uma opção, o que aumenta as chances de ser chamado para uma entrevista.