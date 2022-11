Último dia de inscrição no programa de inovação corporativa da Natura

Hoje, 25 de novembro, é o último dia de inscrição no Natura Innovation Challenge - Bem-Estar, idealizado pela Natura, em parceria com a The Bakery – empresa global de inovação corporativa, com presença em mais de 20 países. A chamada tem como intuito fomentar a criação e o lançamento de três startups que trabalhem com soluções que respondam ao seguinte desafio: “como promover, de forma escalável, o bem-estar físico e mental na rotina feminina, melhorando a relação das mulheres consigo mesmas e com seus corpos”.

O programa selecionará times de empreendedores e startups em estágio inicial. Seguindo o compromisso da marca com a diversidade e o poder das relações, o desafio é voltado especialmente para equipes diversas e que possuam grupos sub-representados como sócios e/ou fundadores. Os negócios criados deverão ser estruturados de acordo com os princípios norteadores de uma Empresa B, visando o impacto positivo para a sociedade e, posteriormente, a busca por certificação.

Para inscrever uma equipe e participar do desafio, acesse o link: http://innovationchallenge.natura/.



Ao final do processo, a expectativa é de que as equipes tenham suas ideias estruturadas e prontas para irem ao mercado, podendo receber em uma primeira fase, até R$ 150 mil como suporte para a realização de um MVP (mínimo produto viável) e um aporte de capital semente de até R$ 1,5 milhão para a aceleração da startup em uma fase subsequente.

“A Natura, desde sua fundação, tem como razão de ser a promoção do bem-estar por meio das relações e, aliado a esse propósito, trabalhamos no modelo de inovação aberta há mais de 20 anos. Temos nesse ecossistema um grande alicerce para criar soluções aos desafios de negócio e oferecer serviços e produtos disruptivos que gerem impacto positivo para as pessoas e para o meio ambiente. Estamos confiantes de que a parceria com a The Bakery nos conecte a soluções de diferentes naturezas e nos ajude a integrar propostas que de fato acrescentem valor à nossa rede de relações”, afirma José Manuel da Silva, vice-presidente de Novos Negócios da Natura &Co América Latina.

O Natura Innovation Challenge - Bem-Estar ocorrerá em formato híbrido. As interações serão realizadas online. Já as rotinas e encontros de trabalho de cada equipe poderão ser feitos remotamente ou presencialmente, com dedicação estimada de 20 horas semanais, sendo que as equipes serão totalmente autônomas para entender a dinâmica que melhor se aplica a elas.

No dia 8 de dezembro, haverá um encontro presencial, na sede da Natura, em Cajamar, região metropolitana de São Paulo, formalizando o início da jornada que seguirá até março de 2023.

Soluções inovadoras para o mercado de bem-estar

Sendo uma das maiores referências em cosméticos e produtos para bem-estar, a Natura visa fomentar, por meio da chamada, um número cada vez maior de soluções inovadoras para oferecer experiências únicas e de qualidade para seus clientes, sua rede de Consultoras e Consultores de Beleza e todo o seu ecossistema.

A criação das soluções deverá estar inserida em três territórios:

“Autoconhecimento”, que pode englobar produtos e serviços que tragam mais conhecimento do indivíduo sobre si mesmo para promoção do bem-estar mental.

“Corpo em Ritmo”, que poderá estar relacionado a práticas, serviços e produtos que melhorem e promovam alimentação saudável, qualidade do sono, redução do estresse, atividades físicas e pausas de relaxamento.

“Autoestima”, que em complemento, pode abranger uma ampla gama de atividades tipicamente associadas à autoimagem para guiar e apoiar o público feminino em seus processos de autodescoberta, visando trabalhar bloqueios mentais e hábitos antigos.

As equipes ou startups que se candidatarem deverão ser compostas por no mínimo dois fundadores ou cofundadores que deverão participar de todas as etapas. Em busca de perfis qualificados, a expectativa é encontrar empreendedores que tenham vontade e tenacidade de construir um negócio, aptidão para lidar com situações de instabilidade e experiência de mercado, desenvolvimento de negócios e liderança, entre outras características. Conhecimento e/ou experiência significativa nos territórios de bem-estar propostos pelo desafio também será um diferencial.

Parceria com a The Bakery

A The Bakery conduzirá todas as etapas da jornada empreendedora, selecionando as equipes em conjunto com a Natura, e garantindo que a estratégia de inovação seja implementada e executada de forma ágil e eficiente. Ao longo do processo, as equipes ou startups terão acesso à mentorias de negócio, apoio de metodologias de inovação consolidadas no mercado e sessões sobre empreendedorismo e ferramentas de suporte para execução, no intuito de apoiar os empreendedores, que serão livres para conduzir e utilizar as ferramentas de forma a maximizar o potencial de seus negócios.

"Há dois anos este novo caminho para a criação de novos negócios vinha sendo gestado por nós, em parceria com a Natura. Em 2021, pilotamos o modelo e agora estamos colocando em prática tudo o que elaboramos juntos", destaca Felipe Novaes, sócio e cofundador da The Bakery.

“É um prazer, especialmente para nossa área de Corporate Venture, colaborar na construção de novas ventures ou startups que irão desenvolver oportunidades de negócio com uma das empresas mais inovadoras do país”, complementa Rodrigo de Alvarenga, Head de Corporate Venture Capital (CVC) e Corporate Venture Building (CVB) da consultoria.