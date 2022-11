“Ação Gonçalo” presta serviços gratuitos para a população neste sábado (26)

O Setor Cristo Sustentável do Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor vai realizar uma feira de Empreendedorismo Sustentável, a “Ação Gonçalo”, para toda a população do município.

A ação itinerante de cidadania e educação sustentável terá início no dia 26 de novembro, das 9h às 15h, na Igreja Matriz de São Gonçalo de Amarante, com serviços gratuitos de documentação, saúde, orientação jurídica, sustentabilidade, cursos profissionalizantes, entre outros.

A cidade faz parte da História do Monumento ao Cristo Redentor. Poucos sabem, mas, nos anos 1920, a cabeça e as mãos do monumento ao Cristo Redentor foram construídas em terras gonçalenses, mais precisamente em uma antiga fazenda, no bairro do Barro Vermelho.

Nessa ação social, o Cristo Redentor desce a montanha para levar História e práticas sustentáveis, através da ampla capacidade de comunicar. Uma vez por mês, durante sete meses, o “Ação Gonçalo” visitará uma das sete áreas de planejamento que compõem os cinco distritos do município de São Gonçalo.

No projeto também haverá a “Oficina de Comunicação e Sustentabilidade”, com as disciplinas “Jornalismo Comunitário e Narrativas Sustentáveis”, “Empreendedorismo Sustentável”, “Roteirização” e “Edição e Finalização de Material Audiovisual”.

O projeto finaliza junto à festa de Corpus Christi, quando será confeccionado um Tapete Temático do Cristo Redentor, com materiais sustentáveis. Nessa criação participarão representantes dos 5 distritos de São Gonçalo, por onde o Ação Gonçalo passou.

Ação Gonçalo – Feira de Empreendedorismo Sustentável e Oficina de Comunicação e Sustentabilidade

Data: 26 de novembro de 2022

Horário: Das 9h às 15h

Local: Igreja Matriz de São Gonçalo de Amarante (Alameda Pio XII, 86, Zé Garoto, São Gonçalo)