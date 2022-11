Projeto Lidera Mulher abre novas turmas em São Gonçalo

Estão abertas as inscrições para a nova turma de capacitação do projeto Lidera Mulher, uma iniciativa desenvolvida pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de São Gonçalo, em parceria com o Sebrae. O projeto busca promover a autonomia e o fortalecimento do empreendedorismo da classe feminina em São Gonçalo. As aulas estão programadas para iniciar em janeiro de 2023.

“O Lidera Mulher tem oferecido cursos de capacitação com durabilidade de seis meses para o público feminino de São Gonçalo. Nosso objetivo é que essas mulheres se emancipem, para que consigam administrar seu próprio negócio e tenham autonomia”, disse a subsecretária Ana Cristina da Silva.

O Projeto Lidera Mulher tem o intuito de ampliar os conhecimentos adquiridos durante as aulas e contribuir para a geração de renda. Através do projeto, é formado um coletivo de mulheres empreendedoras, fortalecendo a rede de apoio através da formação de vínculos que são trabalhados no espaço de exposição do equipamento e por meio de debates propostos pelas rodas de conversa com temas relevantes à mulher.

Ao longo da capacitação, são abordados temas como formalização, administração, planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais. As aulas acontecem às quintas-feiras, de 13h às 17h, no Espaço Mais Conhecimento, no 2º piso do Shopping Partage.

As inscrições para a nova turma do projeto podem ser feitas nos espaços físicos do Espaço Lidera Mulher do Shopping Partage e na Feira da Mulher Empreendedora, na Praça Dr. Luiz Palmier, e através do e-mail: secretariademulheressg@gmail.com ou no link https://docs.google.com/forms/d/1SxmdMEEwE4oj2TQPJm3Us2r0pI0wwC6JQwE564KgG_M/viewform?edit_requested=true . As inscrições podem ser realizadas até 30 de dezembro.