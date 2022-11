Inscrições abertas para Educação de Jovens e Adultos (EJA) no IFRJ São Gonçalo

O campus São Gonçalo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com processo seletivo aberto para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no ano letivo de 2023. A unidade vai ofertar a modalidade integrada à formação profissional de Cuidador de Idoso. As inscrições vão até 15 de janeiro de 2023 pelo portal do IFRJ (https://processoseletivo.ifrj.edu.br/eja). As inscrições também podem ser feitas presencialmente na escola até o dia 21 de dezembro de 2022, às segundas, terças e quartas das 10h às 19h.

“O campus São Gonçalo do IFRJ está em expansão. Além das obras de reforma do CIEP Willy Brandt, que em breve esperamos entregar ao município, iremos implantar esse novo curso. Reflete a mobilização da nossa comunidade acadêmica para implantar cursos sintonizados com as demandas da cidade”, diz Gleyce Figueiredo, diretora geral do campus.

O curso de Formação Inicial de Cuidador de Idoso na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) é destinado aos candidatos que têm mais de 18 anos, concluíram o Ensino Fundamental e querem realizar o Ensino Médio integrado à formação profissional. Os estudantes ainda recebem bolsa-auxílio, uniformes e passe-livre de transporte.

O método de seleção das 40 vagas é por sorteio público e não há taxa de inscrição. Metade das vagas serão ofertadas à Ampla Concorrência (AC), enquanto as outras 50% serão destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para as pessoas que estudaram em escolas públicas.

“Nossa preocupação foi criar um curso que, ao mesmo tempo, pudesse qualificar trabalhadores e trabalhadoras para o exercício de uma profissão e concluir os estudos da educação básica com uma oferta educacional que atenda às necessidades de um público há muito afastado da escola. Receberemos os novos estudantes com entusiasmo, competência e dedicação”, completa Gleyce Figueiredo.

O IFRJ São Gonçalo fica localizado na Rua José Augusto Pereira dos Santos, s/nº, no bairro de Neves, ao lado do Detran.