"Tempo de Brincar” começa neste sábado no Espaço Crescer em Niterói

Começa neste sábado (19), a partir das 10h, o Projeto Tempo de Brincar, desenvolvido por psicólogos e terapeutas. Muito mais do que um espaço para brincar, a proposta é levar questões sociais e culturais importantes para o conhecimento da criança através de oficinas lúdicas. O mês de novembro tem como tema “O conto da Floresta”. O projeto é aberto para todas as crianças e acontece no Espaço Crescer, que fica na expansão do Plaza Shopping, em Niterói.

A primeira edição contará com quatro oficinas com duração de uma hora em cada. São elas: Natureza e Arte, Trilhas e Brincadeiras, Oficinas e Sons, e Contação de histórias. A iniciativa faz parte do Programa Integra TEA, de acolhimento e assistência às famílias de crianças com algum tipo de deficiência multidisciplinar e baixa renda, mas é aberto à diversão de todas as crianças de 03 a 08 anos de idade, pacientes ou não da clínica. As oficinas têm valores a partir de R$ 60 e ainda pacotes mensais com até 10 horas de atividades ao mês, sempre aos finais de semana e feriados.

“É um espaço seguro, cheio de brincadeiras, histórias, atividades e diversão que estimulam o desenvolvimento da criança monitorado por terapeutas e supervisores. Trabalhamos para colocar sempre em pauta os projetos inclusivos, pensados literalmente para todas as crianças”, resumiu Wanessa Berba, psicóloga e diretora do Espaço Crescer.