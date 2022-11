Instituto de Letras/Uerj abre inscrições para várias especializações; saiba mais

O Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro está com inscrições abertas para as Especializações em Literatura Portuguesa, Língua Espanhola Instrumental para Leitura, Literatura Brasileira, Língua Portuguesa, Língua Latina, Língua Italiana – Tradução, Linguística Aplicada: Inglês como Língua Estrangeira, Literaturas de Língua Inglesa, Ensino de Alemão como Língua Estrangeira e Literaturas de Língua Francesa. Licenciados e bacharéis em Letras, preferencialmente, e graduados de áreas afins podem se inscrever para as Especializações em Literatura Portuguesa, Língua Espanhola Instrumental e Literatura Brasileira. Graduados em qualquer área do conhecimento podem se inscrever para as Especializações em Língua Italiana – Tradução e Ensino de Alemão como Língua Estrangeira.

Portadores de diploma de curso de Graduação plena em Letras, Linguística e Comunicação podem se inscrever para a Especialização em Língua Portuguesa. Graduados em Língua Portuguesa, preferencialmente, e outros profissionais de Comunicação, Direito e Psicologia e das áreas reconhecidamente afins, como profissionais dos meios artísticos que busquem conhecimento do Humanismo Clássico da Antiguidade podem se inscrever para a Especialização em Língua Latina. Portadores de diploma de curso de graduação plena em Português-Inglês e Inglês-Literaturas podem se inscrever para as Especializações em Linguística Aplicada: Inglês como Língua Estrangeira e Literaturas de Língua Inglesa. Graduados em Letras e portadores de diploma de Licenciatura Plena em qualquer área do magistério, que, em ambos os casos, sejam proficientes na língua francesa, assim como a portadores do diploma de Didática Especial da Língua Francesa que tenham diploma de curso de graduação em qualquer área de conhecimento podem se inscrever na Especialização em Literaturas de Língua Francesa. As inscrições vão até o dia 23 de novembro no site do Cepuerj – https://www.cepuerj.uerj.br/.

Local: Instituto de Letras.

Carga horária: 360 horas.

Período de realização: de março a dezembro de 2023 (Literatura Portuguesa, Língua Espanhola Instrumental, Literatura Brasileira, Língua Portuguesa, Língua Latina, Língua Italiana, Linguística Aplicada, Literaturas de Língua Inglesa, Ensino de Alemão como Língua Estrangeira e Literaturas de Língua Francesa).

Horários: 2º e 4º, das 13h às 18h (Literatura Portuguesa), 3° e 4°, das 18h às 22h (Língua Espanhola Instrumental), 2ª e 4ª, das 18h às 22h (Literatura Brasileira), 2ª, 3ª e 4ª, das 14h às 17h30 (Língua Portuguesa), 3ª e 5ª, das 18h às 22h30 (Língua Latina), 2ª, 4ª e 6ª, das 18h às 21h (Língua Italiana), 2ª e 4ª, das 13h20 às 17h (Linguística Aplicada: Inglês como Língua Estrangeira), 3ª e 5ª, das 13h20 às 17h (Literaturas de Língua Inglesa), 2ª e 4ª, das 18h às 21h30 (Ensino de Alemão como Língua Estrangeira), 2ª, 4ª e 6ª, das 18h às 21h (Literaturas de Língua Francesa).

Valores:

Taxa de inscrição: R$ 30,00 (Literatura Portuguesa, Língua Espanhola Instrumental, Língua Latina e Língua Italiana) e R$ 50,00 (Literatura Brasileira, Língua Portuguesa, Linguística Aplicada: Inglês como Língua Estrangeira, Literaturas de Língua Inglesa, Ensino de Alemão como Língua Estrangeira e Literaturas de Língua Francesa).