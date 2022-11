Escola de Artes de Itaboraí abre inscrições para oficinas de Natal

Começam nesta quarta-feira (16), as inscrições para as oficinas de Natal da Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa, em Itaboraí, gerida pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Ao todo, serão aproximadamente 60 oficinas de arte, artesanato e culinária. As inscrições vão até o dia 25 de novembro ou até terminarem as vagas.

As aulas acontecem entre os dias 28 de novembro e 9 de dezembro, com carga horária de 4h cada, sendo no turno da manhã, das 8h às 12h e à tarde, das 13h às 17h. Para se inscrever, basta comparecer à secretaria da instituição, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, munidos com cópia de documento com foto e comprovante de residência. Menores devem ir acompanhados do responsável.

Entre as oficinas disponibilizadas, estão produção de panetones, pipoca gourmet, costura criativa, feltro, desenho, pintura e outros. Segundo a diretora da Escola Municipal de Artes, Verônica Antunes, serão oficinas rápidas, que visam contribuir para gerar fonte de renda aos participantes.

"As oficinas serão ministradas pelos professores da escola e também por professores convidados. Além de contribuir na fonte de renda neste final de ano, muitos inscritos presenteiam seus familiares e amigos com os itens que aprendem a confeccionar nessas oficinas", destacou Verônica.

A Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa fica localizada na Rua Coronel Leal, 53, no Centro. Mais informações pelo telefone: (21) 2639-8381.

Serviço

Oficina de Natal

Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa

Inscrições: de 16 a 25 de novembro ou até terminarem as vagas

Aulas: de 28 de novembro e 9 de dezembro

Endereço: Rua Coronel Leal, 53, Centro

Telefone: (21) 2639-8381