CCR Barcas realiza ação de serviços gratuitos de saúde

A CCR Barcas realizará, na próxima quarta-feira (16/11), uma ação do programa Caminhos para a Saúde, do Instituto CCR, na estação Praça XV. Das 7h às 12h, os usuários que passarem pelo local terão acesso a serviços gratuitos de saúde, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e colesterol e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Haverá, ainda, serviço de massagem com sessão de até 15 minutos de duração.

O objetivo da iniciativa é promover a saúde e o bem-estar dos usuários que, muitas vezes, não têm tempo para agendar uma consulta médica. Após os exames, os técnicos de enfermagem disponibilizarão os resultados e darão as orientações necessárias aos que apresentarem alterações nos índices aferidos. O posto de atendimento do Programa Caminhos para a Saúde será gerenciado pelo Instituto CCR, responsável pela gestão de investimento social do Grupo CCR, em parceria com a Fácil Saúde.