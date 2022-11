Covid-19: Centro de Triagem de São Gonçalo volta a atender aos sábados

O Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, volta a atender aos sábados, já a partir deste fim de semana. A mudança se dá devido ao aumento de casos de covid-19 no Estado do Rio e aumento da procura pelos testes na cidade. Assim, a unidade passa a atender de segunda a sábado, das 8h às 18h, para a realização de testes para detectar a doença e atendimento médico para os gonçalenses que testam positivo.

A unidade continua fechada aos domingos, mas vai funcionar normalmente nas próximas segunda-feira (14) e terça-feira (15), feriados pelo Dia Nacional do Funcionário Público e Proclamação da República, respectivamente. Aos domingos, a orientação é que, caso haja necessidade do paciente ser avaliado para realização do exame específico para covid-19, o mesmo procure qualquer unidade de urgência e emergência para uma avaliação clínica.

Além do Centro de Triagem, outros nove locais realizam o teste para detectar o coronavírus durante a semana, com exceção dos feriados. Para a realização do exame, o gonçalense deve chegar meia hora antes do fim do horário previsto da testagem.

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (Semsa) orienta que o gonçalense deve manter os hábitos de lavar as mãos ou higienizar com álcool em gel, além de manter o esquema vacinal em dia.

Vacina – Toda a população com mais de três anos pode ser vacinada contra o coronavírus. A quarta dose da vacina está disponível para todos os gonçalenses com mais de 18 anos que tenham mais de quatro meses de intervalo da terceira dose.

A quinta dose está disponível para os imunossuprimidos com mais de 18 anos, incluindo gestantes e puérperas. E a quarta dose para os adolescentes entre 12 e 17 anos imunossuprimidos – também incluindo gestantes e puérperas. As doses de reforço podem ser aplicadas após intervalo de quatro meses da dose anterior.

Locais e horários disponíveis:

-Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto: de segunda-feira a sábado, das 8h às 18h;

-Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h;

-Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 19h; e sábados, das 8h às 11h (apenas para gestantes);

-Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h;

-Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h;

-Polo Sanitário Dr. Augusto Sena, Rio do Ouro: terças, quartas e sextas, das 13h às 16h;

-Clínica da Criança (0 a 12 anos), de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h;

-Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar: apenas para as gestantes e parturientes sintomáticas;

-PAM Coelho: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h;

-PAM Alcântara: segunda, terça, quinta e sexta, das 8h às 16h.