Fundação Santa Cabrini convoca apenados para o recebimento de valores

Trabalhadores em cumprimento de pena estão sendo convocados para atualização dos dados cadastrais e recebimento de valores em atraso. A iniciativa faz parte das metas da Fundação Santa Cabrini na regularização de salários e pecúlios que estavam em atraso entre alguns períodos de 2016 a 2018. O acerto de contas será feito em cronograma de ordem alfabética.

Ainda esta semana, um relatório será enviado ao Ministério Público com todas as informações dos débitos dos beneficiários. O reconhecimento da dívida foi feita em novembro do ano passado e assim foi solicitada a liberação do orçamento. No entanto, é necessário que os mesmos regularizem seus dados cadastrais junto a Fundação para que os processos de início aos pagamentos possam ser executados, após uma análise da equipe jurídica. Os beneficiários deverão ter conta corrente no Banco Bradesco em situação regular para o recebimento dos valores pendentes.

“Vamos garantir que todos os que trabalham no sistema, tenham seus benefícios resgatados com a maior celeridade. A Fundação Santa Cabrini está aberta todos os dias auxiliando presencialmente e por telefone aos que buscam estas informações”, explicou José de Sousa, Presidente da FSC, que é hoje a maior empregadora de mão de obra prisional em todo o Rio de Janeiro.

Somente este ano, 1.500 pessoas que cumprem pena no regime aberto e semi aberto foram empregadas, sendo terceirizadas pela FSC para trabalhar em empresas públicas e privadas, tendo passado também por cursos de qualificação através de parcerias firmadas com renomadas instituições de ensino, como a UERJ e Sebrae.