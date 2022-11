'Uerj sem muros' oferece prestação de serviços à população até sexta (11)

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) realiza a 31ª edição do Uerj sem Muros, evento que oferece à população, até o dia 11, no campus Maracanã, serviços como vacinação, informações sobre infecções sexualmente transmissíveis, aconselhamento e monitoramento de pessoas com diabetes, além de exposições científicas destinadas a estudantes dos ensinos fundamental e médio.

Também é apresentada a produção científica da Universidade, como pesquisa, ensino, extensão e cultura.

Este ano, o tema do Uerj sem Muros é "Amazônia: vida e preservação". Várias ações de ciência e cultura ocorrem simultaneamente nos campi da Universidade no Maracanã, em Resende e São Gonçalo.

Mais informações sobre a 31ª edição do Uerj sem Muros em http://www.usm.uerj.br/.