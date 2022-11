Mundo Senai abre seleção para 6 mil vagas de empregos

Começa hoje (8) o Mundo Senai - evento gratuito do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) - nas 27 unidades federativas, para selecionar candidatos para 6 mil vagas de emprego.

Até quinta-feira (10), mais de 350 unidades terão oficinas, visitas guiadas e palestras para mostrar à comunidade as opções de cursos e a infraestrutura das escolas.

Além das atividades presenciais para ajudar jovens e adultos a conhecerem as profissões industriais, haverá palestras online sobre carreira e a Feira de Talentos Contrate-me virtual, com vagas para candidatos de todo Brasil para 6 mil oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz, de diferentes áreas e níveis de formação.

As avaliações levarão em conta competências técnicas e socioemocionais. A programação presencial, as palestras on-line e a Feira Contrate-me podem ser acessada por meio do site Mundo Senai.

“São vagas para eletricista, mecânico, técnico em manutenção, analista de marketing digital, coordenador de operações financeiras, analista de logística e designer. Entre as mais de 30 empresas participantes estão Grupo Soma, Seara Alimentos, Gerdau e CSN Mineração.

Como montar um currículo, jogos digitais, diversidade, inclusão, bioeconomia, futuro do trabalho e NFT são alguns dos temas das palestras online, informou o Senai, em nota.

Acesse o Mundo Senai através do link: https://www.mundosenai.com.br/evento/