INTO abre vagas para residência médica

Estão abertas as inscrições para os programas de residência médica do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO). As vagas são destinadas para os cursos de Cirurgia da Mão e Ortopedia e Traumatologia, com ingresso dos alunos previsto para o próximo ano.

Os processos seletivos serão compostos por uma prova escrita - com caráter eliminatório e classificatório - e outra oral, que vão definir os participantes com melhor desempenho.

Para isso, os candidatos têm até o dia 31 de outubro para se inscrever e enviar as documentações necessárias para o e-mail residenciamedica@into.saude.gov.br, de 9 às 15h. O edital com todas as informações e requisitos de participação está disponível no site oficial do INTO (https://www.into.saude.gov.br/).

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (21) 2134-5000, (21) 2134-5155 ou (21) 2134-5456.