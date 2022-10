Divulgados os locais de prova do Enem 2022 ; veja!

Confira as informações no cartão de confirmação do Enem - Foto: Divulgação

Os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foram divulgados hoje, segunda-feira (24), na página do participante em: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/.

No cartão de confirmação do Enem, é possível ver, além do local de prova, qual idioma de língua estrangeira foi escolhido pelo candidato entre as opções inglês ou espanhol, as datas das provas e solicitações de atendimento especializado, como adaptações para pessoas com deficiência.

Neste ano, 3.396.632 estudantes se inscreveram para as provas que acontecerão em dois domingos,13 e 20 de novembro.