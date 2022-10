Vista Alegre recebe pacote de obras em mais de 50 ruas

A segunda frente de obras está sendo executada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Ascom/São Gonçalo

As obras no bairro Vista Alegre seguem a todo vapor em São Gonçalo. No total, são 28 ruas recebendo as intervenções pelo Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). As obras da Prefeitura, iniciadas em junho deste ano, vão contar com drenagem e pavimentação. A segunda frente de obras está sendo executada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, e vai contemplar mais 29 vias.

O prefeito Capitão Nelson esteve, nesta quinta-feira (6), acompanhando de perto as novas intervenções que irão beneficiar os moradores das ruas Gustavo de Matos, Oswaldo Mendonça Campos e Itapage.

“O bairro de Vista Alegre tem muitas residências e empresas. E há anos estava abandonado. Estamos preparando as vias para levar asfalto para 57 ruas. Uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado que está possibilitando levar mais dignidade aos moradores”, disse o prefeito Capitão Nelson.

A enfermeira Gabriela Lucas, de 36 anos, moradora da Rua Itapage, disse que os moradores esperam há anos por essa obra.

“Aqui fica intransitável quando chove. É muita lama, carro fica atolado. A gente se suja pra sair de casa e andar até o ponto de ônibus. Em breve, isso vai acabar. Não vejo a hora de estar tudo asfaltado. São muitos anos esperando por essa alegria”, disse.

O projeto é uma parceria entre o Governo do estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de São Gonçalo | Foto: Ascom/São Gonçalo