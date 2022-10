Outubro Rosa: Maricá amplia oferta de mamografias

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, vai ampliar, a partir deste mês de outubro, em mais de 100% a quantidade de mamografias oferecidas à população, passando de 300 para mais de 600 exames mensais, chegando a cerca de 1.900 nos próximos três meses. Com objetivo de reduzir a espera causada pela pandemia da covid-19, a iniciativa vai priorizar as moradoras que estão com seus exames em atraso. A medida reforça o compromisso do município com a prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, que marca as ações desenvolvidas em prol do Outubro Rosa na cidade.

Fundamental para identificar precocemente o câncer de mama e aumentar as chances de cura — que podem chegar a 95% no estágio inicial, a mamografia de rastreamento é recomendada para mulheres entre 40 e 74 anos, conforme a atual linha de cuidado do município. O exame é indicado após avaliação médica na Unidade de Saúde da Família (USF) de referência da usuária, que vai verificar a necessidade da mamografia, solicitando e encaminhando por meio da Central de Regulação Municipal.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, ressaltou a importância de ampliar o número de mamografias ofertadas à população, principalmente por iniciar esse aumento no Outubro Rosa, mês em que a prevenção e os diálogos sobre o câncer de mama e do colo do útero devem ser fortalecidos.

“É uma alegria podermos dobrar o número de mamografias oferecidas mensalmente no município, possibilitando que cada vez mais mulheres sejam contempladas e detectem o quanto antes o câncer de mama. Nossa meta é zerar a fila de espera já no primeiro semestre de 2023 e, para isso, as unidades de saúde estão fazendo a busca ativa das mulheres que estão com o exame atrasado e aguardando a mais tempo na fila da regulação.”, destacou a secretária.

Outras ações de prevenção integram o mês de mobilização em Maricá

Além da medida essencial de ampliação dos exames radiológicos da mama, o Outubro Rosa em Maricá conta com várias ações. Durante todo o mês, os equipamentos públicos da cidade estarão iluminados com a cor rosa, em referência à campanha. As Unidades de Saúde da Família irão promover atividades direcionadas às usuárias cadastradas com o objetivo de compartilhar informações sobre as doenças, por meio de palestras e rodas de conversas.

O município também vai promover no sábado (15/10), o Dia “D” de prevenção ao câncer de mama e de colo de útero em todas as USF, direcionado às mulheres de 25 a 64 anos, ampliando a oferta do exame preventivo (citopatológico) e encaminhamento para a mamografia nos casos recomendados. O dia será marcado ainda pela oferta da vacina que protege contra o vírus HPV, que previne o câncer de pênis, ânus, boca e colo do útero. O imunizante é destinado a meninos e meninas de 9 a 14 anos.

Além disso, a tradicional Caminhada Outubro Rosa vai ocorrer no sábado (22/10), partindo às 8h da Praça Orlando de Barros Pimentel, integrando saúde física, mental e divulgação de informações importantes sobre o câncer de mama e de colo do útero. As inscrições serão abertas em breve.