Cultura e serviços de saúde gratuitos nesta sexta (7) no Museu do Amanhã

O Museu do Amanhã fica na Praça Mauá, centro do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O Museu do Amanhã fica na Praça Mauá, centro do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (7), o público poderá desfrutar de um dia de cultura e serviços de saúde gratuitos no Museu do Amanhã, que fica na Praça Mauá, centro do Rio de Janeiro. A entrada no Museu será franca.

Na parte da cultura, o público poderá ver a exposição do fotógrafo Sebastião Salgado, que já recebeu mais de 100 mil visitantes e é resultado de sete anos de experiências de Sebastião pela Amazônia.

Já em relação à saúde, de 10h às 17h uma tenda estará montada no jardim do Museu, pelo Hospital Glória D'Or, onde o público poderá medir pressão, colesterol e glicose.