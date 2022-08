Gonçalenses se mobilizam para o Dia D da Vacinação

Nem mesmo a intensa frente fria que passa pelo Estado do Rio de Janeiro, trazendo chuva e ventos fortes, impediu que os gonçalenses participassem do Dia D de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação para Atualização da Caderneta da Criança e Adolescente até os 14 anos, neste sábado (20). Logo pela manhã, o movimento era intenso nos principais pontos de vacinação da cidade.

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo disponibilizou ao todo 53 unidades de saúde do município para atuarem na campanha.

O objetivo do Ministério da Saúde com a campanha é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina da poliomielite na faixa etária de 1 ano a maiores de 5 anos, assim como reduzir o número de não vacinados entre crianças e adolescentes.

A população tem disponíveis as vacinas BCG, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativa, Pólio Oral, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra Viral ou tríplice viral + varicela, DTP, Hepatite A, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Influenza e DTPA.

Durante o Dia D, as cadernetas de vacinação de cada criança são avaliadas e a atualização feita de acordo com o esquema vacinal de cada um.

“Logo nas primeiras horas da manhã, o movimento no Polo Washington Luiz já era muito grande! Pessoas aguardavam na fila e por isso adiantamos o horário de abertura dos portões. A população realmente aderiu ao Dia D e nem a chuva atrapalhou esse ato responsável e de amor dos pais das crianças e dos adolescentes”, disse a coordenadora da unidade, Sirlane Marins.

Pai da pequena Laura, de 4 anos, Roberto Barbosa, destacou a importância de manter a carteira de vacinação atualizada.

“Aproveitamos o Dia D para colocar em dia a vacina da poliomielite que ela ainda não tinha tomado. Buscamos estar sempre com a caderneta dela em dia porque entendemos a importância da vacinação no seu desenvolvimento. No caminho até o posto já explicamos para ela a importância da vacinação, tanto que ela nem chorou”, contou Roberto.