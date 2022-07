Enel inclui Qr Code na conta de energia a partir de agosto

A partir do mês de agosto, os clientes da Enel Distribuição Rio vão receber a conta de energia com um novo QR Code, que tem como objetivo facilitar a consulta dos dados fiscais, trazendo mais informações e ainda mais transparência ao cliente. Com a leitura, o cliente poderá ter em mãos todas as informações da sua nota fiscal, diretamente do Portal dos Documentos Fiscais Eletrônicos, de forma rápida e prática. O modelo já está sendo gradativamente utilizado nas faturas de energia de todo o país.

A inclusão desses novos dados da nota fiscal não altera a forma de entrega da conta, as informações que já eram disponibilizadas aos clientes e os canais de pagamento. Além disso, todas as faturas continuam com boleto, que seguem sendo emitidos em nome da Enel ou do Banco do Brasil.

O diretor de Mercado da Enel Brasil, Luiz Flávio Xavier, ressalta que as inclusões têm como objetivo alinhar as informações fiscais que são necessárias na fatura a partir deste ano e facilitar o entendimento dos dados disponíveis na conta. “O nosso trabalho é pensado em facilitar a rotina do nosso cliente. Entendemos que a conta de energia precisa ser cada vez mais prática, e estar sempre à mão dos consumidores com todas as informações necessárias, e de uma forma simples. É importante lembrar que, para uma maior comodidade, recomendamos aos clientes a adesão à conta por e-mail, que é a alternativa mais prática de ter a fatura sempre à disposição”, conclui Luiz Flávio.

Para aqueles que queiram optar por essa modalidade e receber as contas por e-mail, basta que o titular da unidade consumidora solicite pelo site da Enel, WhatsApp Elena, Facebook ou qualquer uma das lojas de atendimento.