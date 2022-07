Preço da gasolina será reduzido mais uma vez pela Petrobras

O preço da gasolina será reduzido mais uma vez, a partir de sexta-feira (29), passando de R$ 3,86 para R$ 3,71 (valor médio) na refinaria. Essa é a segunda redução seguida no valor do combustível anunciada pela Petrobras.

Na quarta-feira da semana passada, a estatal já havia reduzido em R$ 0,20 o preço médio da gasolina, dessa vez acabou caindo mais R$ 0,15. Com o novo corte, o preço do combustível fica abaixo do valor que era comercializado há alguns meses atrás.

"Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio", comunicou a Petrobras.