Projeto Lidera Mulher amplia oferta de serviços em São Gonçalo

Participantes do curso de capacitação no Espaço Lidera Mulher passam a contar também com o Espaço Multiplique - Foto: Divulgação/Luiz Carvalho

Participantes do curso de capacitação no Espaço Lidera Mulher passam a contar também com o Espaço Multiplique - Foto: Divulgação/Luiz Carvalho

Criado com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo feminino em São Gonçalo, o projeto Lidera Mulher, desenvolvido pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, acaba de ganhar uma nova vertente em seu desenvolvimento. Agora, as mulheres que se formam no curso de capacitação, promovido em parceria com o Sebrae, e expõem seus produtos no Espaço Lidera Mulher passam a contar também com o Espaço Multiplique.

“O Espaço Multiplique proporciona às mulheres a troca de experiência e aprendizado entre elas, pois no momento que estão ali, vão compartilhando suas técnicas, conhecimentos profissionais e experiências pessoais enquanto vão produzindo suas peças”, explicou a subsecretária Ana Cristina da Silva.

No local, que fica no Espaço Lidera Mulher do 3º piso do Partage Shopping, no Centro de São Gonçalo, as empreendedoras têm acesso a máquina de costura e materiais para produzir crochê, bijuterias, macramê e diversos artigos de artesanato. Além disso, o espaço também é utilizado para promover rodas de conversas, que fortalecem a autonomia financeira das empreendedoras.

“É uma excelente iniciativa, principalmente porque acontece uma troca de experiências e conhecimentos muito grande entre nós, empreendedoras. Além disso, estamos sempre aprendendo novas técnicas durante a produção. Posso afirmar com todas as letras que o Lidera Mulher transformou minha vida. Antes, eu tinha uma outra visão sobre empreendedorismo. Hoje, eu tenho um norte, sei como vender, como divulgar meu produto, precificar, o uso das redes sociais a favor do meu negócio. O Lidera Mulher foi um divisor na construção do meu negócio, ele me profissionalizou”, disse a artesã Erica Nogueira, que participou de uma das primeiras turmas do projeto.

Atualmente, o Lidera Mulher está com uma nova turma em andamento com 80 mulheres. Durante as aulas, que acontecem todas as quintas-feiras, no Espaço Mais Conhecimento, no 2º piso do Shopping Partage, são abordados temas como formalização, administração e planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais. Com a finalização do curso, as mulheres permanecem inseridas no projeto e podem expor seus produtos no Espaço Lidera Mulher.