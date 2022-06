Vermellhinhos: linhas E32 e E32A terão horários alterados em Maricá, confira!

A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), faz alterações nos horários de duas linhas dos Vermelhinhos que circulam no distrito de Itaipuaçu. A linha E32A – Recanto x Rua 128 (Via Rua 34) começa a circular às 4h (o horário atual é 4h05) com saída do Recanto e a última viagem será às 23h50, saindo da Rua 128. Já a linha E32 – Recanto x Rua 128 (Via Estrada) terá saídas das 4h30 (Recanto) até 0h20 (Rua 128). As mudanças começam a valer a partir de domingo, dia 03/07.

Confira os novos horários:

E32 RECANTO X RUA 128 (Via Estrada)

Recanto Rua 128

04:30 05:10

05:30 06:20

06:30 07:20

07:30 08:20

08:30 09:20

09:30 10:20

10:30 11:20

11:30 12:20

12:30 13:20

13:30 14:20

14:30 15:20

15:30 16:20

16:30 17:20

17:30 18:20

18:30 19:20

19:30 20:20

20:30 21:20

21:30 22:20

22:30 23:20

23:30 00:20

E32A - RECANTO X RUA 128 (via Rua 34)

Recanto Rua 128

04:00 04:40

05:00 05:50

06:00 06:50

07:00 07:50

08:00 08:50

09:00 09:50

10:00 10:50

11:00 11:50

12:00 12:50

13:00 13:50

14:00 14:50

15:00 15:50

16:00 16:50

17:00 17:50

18:00 18:50

19:00 19:50

20:00 20:50

21:00 21:50

22:00 22:50

23:00 23:50