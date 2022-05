Mega-Sena acumula e próximo prêmio está estimado em R$ 100 milhões

A Caixa sorteou os números do concurso 2484 da Mega-Sena, na noite desta quarta-feira (25), em São Paulo. As dezenas sorteadas para o prêmio de R$ 62.991.693.01, foram 11-14-36-41-54-59. Segundo a Caixa, ninguém acertou as seis dezenas. O próximo prêmio está estimado em R$ 100 milhões.

Apesar de ninguém conquistar o prêmio principal, houve quem tenha acertado cinco ou quatro números sorteados. A quina teve 121 apostas ganhadoras e cada pessoa receberá R$ 45.019,83. Já a quadra teve 7.558 apostas ganhadoras, que receberão R$ 1.029,63, cada.

O próximo concurso da Mega-Sena será sorteado no sábado. O prêmio deve quebrar a barreira dos R$ 100 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.