Semana do MEI 2022 está com inscrições abertas e gratuitas

A Semana do MEI, evento que é promovido anualmente para oferecer uma programação ampla de oficinais, palestras e atendimento especializado para os microempreendedores individuais (MEI) brasileiros, está prestes a começar. De 16 a 20 de maio, as atividades serão oferecidas gratuitamente por meio da plataforma online Sebrae Experience que traz um ambiente digital e interativo. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo link: https://cloud.cliente.sebrae.com.br/semanadomei2022/semanamei_inicial

“No Brasil são mais de 13,8 milhões de donos de pequenos negócios personalizados como MEI em todo o país. Desse total, 1,1 milhão de MEI estão no Estado do Rio de Janeiro. A capacitação é fundamental para que os microempreendedores individuais possam ter um diferencial nos seus negócios. Por isso, a Semana do MEI é uma excelente oportunidade para trazer capacitações, oficinas, palestras e atendimentos personalizados para esse público”, conta o gerente de Atendimento do Sebrae Rio, Leandro Marinho.

Ao longo de todo o mês de maio, as unidades do Sebrae nos estados também preparam uma série de atividades presenciais para atender os microempreendedores individuais e aqueles que desejam se tornar MEI.

Em cada dia da Semana do MEI 2022, o empreendedor vai acompanhar atividades para se inspirar, inovar, planejar os negócios, cuidar das finanças e vender mais. Para isso, foi convidado um time de especialistas do Sebrae de todo o país para apresentar tendências do mercado e explorar temas como soft skills, negociação para mulheres, uso do WhatsApp, modelos de negócios Canvas, entre outros.

A programação online também vai contar com a participação de palestrantes convidados que são referência no mercado. Entre os nomes já confirmados está o do empresário e pioneiro na internet, Murilo Gun, que apresenta a palestra “Empreendedor do Século XXI”, no primeiro dia da Semana do MEI 2022, a partir das 14h.

O Sebrae também vai contar com a participação dos parceiros para tirar dúvidas e esclarecer dúvidas sobre assuntos que fazem parte do dia a dia do MEI, como registro de marcas, direito previdenciário, formalização, contratação de colaboradores. Um dos convidados já confirmados é o coordenador-geral de Empreendedorismo e Artesanato, Fábio Silva, que integra o Ministério da Economia. Também estão previstas as participações de representantes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Programação

16.05 - Inspiração: Comportamento Empreendedor no Século 21

17.05 - Inovação: Oportunidades de Negócio

18.05 - Planejar: Comece Certo

19.05 - Finanças: Cuide do Dinheiro

20.05 - Marketing: Hora de Vender

Para saber mais sobre a Semana do MEI 2022 e se inscrever, clique aqui.