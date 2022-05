Maricá: cães e gatos estarão disponíveis para adoção no domingo

A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria de Proteção Animal (Cepa), realiza neste domingo (15/05) mais uma edição da Feira de Adoção de cães e gatos no estacionamento do shopping Boulevard Maricá, no Centro, das 13h às 17h. Ao todo, 30 animais, entre cães e gatos, que foram resgatados nas ruas da cidade e passaram por cuidados – alguns já foram castrados –, estarão disponíveis para adoção responsável. Todos os filhotes têm castração garantida posteriormente.



“As adoções estão acontecendo de forma periódica nas feiras mensais em parceria com o Boulevard Maricá e, diariamente, nas redes sociais da Coordenadoria Especial de Proteção Animal. Assim, conseguimos dar oportunidade para pessoas encontrarem grandes amigos e, estes animais, têm a sorte de viver melhor com uma nova família”, disse o coordenador da Cepa, Fabiano Novais.



Os interessados em adotar precisam ter mais de 18 anos, além de apresentar uma cópia da identidade, CPF e comprovante de residência. Vale ressaltar que o evento ocorre sempre no terceiro domingo de cada mês na área externa do shopping.



Serviço:

Campanha de Adoção de Animais

Data: domingo (15/05)

Horário: 13h às 17h

Local: Shopping Boulevard Maricá – Avenida Roberto Silveira, 93, no Centro

Exigência para adoção: ser maior de 18 anos e apresentar cópia da identidade, CPF e comprovante de residência.