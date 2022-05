Governo do Rio divulga mais de 530 vagas de emprego; veja!

A captação de vagas realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, esta semana, na oferta de 534 vagas para as regiões Metropolitana, Centro Sul, Médio Paraíba e Serrana do estado. Entre os destaques do Painel de Vagas estão 100 oportunidades para motorista de ônibus na Região Metropolitana e seis para oficial de serviços gerais, com exigência de Ensino Fundamental completo, em Teresópolis, na Região Serrana. As vagas são oferecidas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

O total de vagas na Região Metropolitana chega a 432, sendo 222 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades para ampla concorrência, destacam-se ainda 20 para bombeiro hidráulico, 10 para promotor de vendas e 10 para manobrista. Para PCD, são oferecidas várias oportunidades, entre elas 60 para auxiliar de cozinha e 63 para repositor em supermercados.

No Centro-Sul, existe uma vaga, em Miguel Pereira, para técnico em manutenção de máquinas. No Médio Paraíba, são 36 vagas, com destaque para auxiliar de limpeza, operador de perfiladeira, padeiro e auxiliar de linha de produção. Moradores de Teresópolis, na Região Serrana, podem concorrer a uma das 65 vagas disponibilizadas. Entre elas, seis para atendente de telemarketing, costureira e técnico de segurança do trabalho, gerente operacional, entre outras.

O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site https://secretarias.rj.gov.br/secretaria/Default.aspx?sec=TRABALHO.