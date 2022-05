Grátis e virtual: curso de empreendedorismo está disponível para mais de 100 mil jovens

Uma formação gratuita em empreendedorismo. Esta é a proposta da organização estudantil Students for Liberty Brasil (SFLB - studentsforliberty.org/brazil), que deve contemplar mais de 100 mil jovens da rede pública de ensino este ano.

“O Brasil Empreende nasce de uma necessidade. Com as mudanças no mercado de trabalho e a pandemia, vimos a atuação autônoma crescer nos últimos anos, principalmente entre os jovens, um público carente de orientações”, explica Nycollas Liberato, diretor Executivo do SFLB. “Nosso intuito é oferecer a eles as ferramentas necessárias para que empreendam com segurança”, completa.

A iniciativa é voltada especialmente para adolescentes e jovens adultos da rede pública de ensino. O curso é totalmente on-line, dividido em 10 módulos que abordam os principais temas do empreendedorismo, como economia, captação de clientes, vendas, planejamento e muito mais.

A realização é promovida através de parcerias com entidades e poder público, como:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (Teresina, PI);

ABC Aprendiz (Santo André, SP);

Colégio Monteiro Lobato (Itabaiana, SE);

Escola Arthur Ribeiro (Teodoro Sampaio, SP);

Etec Profª Nair Luccas Ribeiro (Teodoro Sampaio, SP);

Colégio da Imaculada Conceição (Serra Talhada, PE);

Suprema Ordem Demolay do Brasil (Nacional);

Prefeitura Municipal de Barra do Garças (Barra do Garças, MT);

Escola Estadual Governador Juscelino Kubitschek (Juiz de Fora, MG);

Colégio Imaculada Conceição (Arcoverde, PE).

Sobre o Students For Liberty Brasil (https://www.studentsforliberty.org/brazil/)

No Brasil desde 2012, a entidade é um braço do Students For Liberty, maior organização estudantil em prol da liberdade do mundo - presente em 110 países, e tem como propósito educar, desenvolver e empoderar a próxima geração de líderes da liberdade.