Recadastramento da Águas do Rio em São Gonçalo vai começar pelos bairros do Centro e Alcântara

Os bairros do Centro e Alcântara, no município de São Gonçalo, começam a receber nesta terça-feira (03/05) o serviço de recadastramento da Águas do Rio para atualizar informações junto à concessionária. Esse processo facilitará a comunicação com os clientes e vai torná-la cada vez mais rápida, transparente e assertiva. O mapeamento acontecerá durante os próximos nove meses nos 27 municípios em que a empresa atua.

Os agentes de cadastro da Águas do Rio, devidamente uniformizados e identificados com crachá da empresa, vão visitar os imóveis no período das 8h às 18h, nos dias de semana. Informações como nome do titular do imóvel, CPF, identidade, telefone, e-mail, número do hidrômetro, entre outras, serão atualizadas.

Vale ressaltar que todos os dados coletados estarão resguardados seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Outro ponto importante é que, como não há agendamento prévio, os clientes que desejarem confirmar se o profissional é da empresa poderão entrar em contato pelo 0800 195 0 195, por WhatsApp ou ligação.

“O nosso programa também fará contato com moradores que ainda não são cadastrados na empresa para adquirirem uma nova ligação de água. Desta forma, conseguimos incluir em nossa base de dados novos clientes, levando os serviços para mais pessoas”, afirma a coordenadora do Comercial da região leste, Caroline Kung.

A iniciativa visa estreitar o relacionamento da concessionária com os clientes que poderão, por exemplo, passar a receber SMS ou um comunicado oficial por e-mail, além de contribuir com o planejamento de expansão de redes de água e esgoto em todo município.

“Para o meu restaurante é muito importante saber com antecedência sobre possíveis desabastecimentos para que eu possa me organizar e continuar atendendo meus clientes. Estas informações são muito úteis e entendo que preciso estar com meus dados cadastrais corretos para isso. Sem contar que agilizará o processo em qualquer atendimento que seja necessário”, ressalta Luana Neves, proprietária de um restaurante na Rua Salvatori.