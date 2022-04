Matrícula no Centro de Referência do Autista é prorrogada em São Gonçalo

Quem foi contemplado no sorteio público do Centro de Referência do Autista Marlene Felício Faria, no Centro, agora tem um prazo maior para a efetivação da matrícula e apresentação de documentos. Foi prorrogado até o dia 6 de maio o período de matrícula na unidade, de segunda a sexta-feira, de 10h às 16h.

Após esta data, as vagas remanescentes serão preenchidas pelo cadastro de reserva, respeitando a ordem do sorteio. A relação e a ordem dos sorteados para as vagas imediatas e de cadastro de reserva foram divulgadas no Diário Oficial do Município do dia 18 de abril.

Foram disponibilizadas 150 vagas, distribuídas da seguinte forma: 100 vagas para alunos da rede pública municipal de ensino de São Gonçalo; 50 vagas para alunos que não são da rede pública municipal de ensino de São Gonçalo e 20 vagas para cadastro de reserva, sendo 10 vagas para alunos da rede e 10 para alunos que não são da rede.

Documentos necessários para a matrícula (cópia e original)

Certidão de Nascimento

Identidade do responsável

CPF do responsável

Comprovante de residência

Laudo médico de Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Declaração de matrícula escolar

4 fotos 3×4

Cartão do SUS