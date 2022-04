INEP divulga datas de inscrição e realização da prova do Enem

Foi publicado na manhã desta sexta-feira (29) o edital da edição impressa do Enem no Diário Oficial da União. O edital traz as datas da realização do exame e também o início do período de inscrições, que começa no dia 10 de maio.

Iniciadas no dia 10, as inscrições poderão ser feitas até 21 de maio. O pagamento da inscrição deve ser realizado entre os dias 10 e 27 de maio. Os candidatos poderão se inscrever na página do participante. Quem não conseguiu a isenção da taxa de inscrição, deverá realizar o pagamento de R$ 85.

Pedidos de atendimento especializado devem ser realizados entre 10 e 21 de maio e pedidos de tratamento pelo nome social devem ser feitos de 23 a 28 de junho.

As provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. No primeiro fim de semana a prova terá 5 horas e 30 minutos de duração. Serão aplicadas 45 questões de linguagens (português e língua estrangeira), 45 questões de ciências humanas e a redação.

No dia 20 de novembro serão 5 horas de prova, com 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

De acordo com o edital publicado hoje, a abertura dos portões será às 12 horas (no horário de Brasília) e o fechamento às 13 horas. Os candidatos começam a fazer a prova às 13h30.