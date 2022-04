Pedágio mais caro: ANTT reajusta valores da BR-116

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT), administradora da concessão da Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ) informa que, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) autorizou o reajuste do valor da tarifa básica de pedágio dessa via, a partir de zero hora de 01 de maio. Carros de passeio pagarão R$ 21,70, na praça principal Engenheiro Pierre Berman (Bongaba), motos R$ 10,85 e caminhões terão a tarifa básica multiplicada pelo número de eixos. Nas praças auxiliares de Santo Aleixo e Santa Guilhermina, a tarifa de pedágio para carros de passeio será de R$ 15,20 e, para motos, R$ 7,60.

Lembramos que a BR-116/RJ tem um dos custos por quilômetro rodado mais acessíveis do Estado do Rio de Janeiro, pois para percorrer os 142,5 quilômetros sob concessão da CRT, paga-se pedágio em apenas uma das praças.

Para consultar os novos valores da tarifa de pedágio da Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ) acesse o site www.crt.com.br e click em Pedágio / Tarifa.





