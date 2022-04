Gonçalenses organizam ato contra a administração da Águas do Rio

Há mais de 10 dias sem água, moradores e comerciantes dos bairros do Pita e do Barro Vermelho, em São Gonçalo, farão uma manifestação contra a administração da Águas do Rio, concessionária responsável pelo abastecimento de água no município, nesta quarta-feira (27). A concentração do protesto será às 19h na esquina da Rua Mentor Couto.

“Estamos convocando todos os moradores e comerciantes do Pita e Barro Vermelho para uma manifestação, externando toda nossa insatisfação e repúdio contra a Empresa AEGEA- Águas do Rio. São absurdos 10 dias sem água. Já tentamos todos os meios legais para solução do problema, presencial na sede da empresa, ofícios, ligações para o 0800, mensagens via Whatsapp e até agora nada. Um completo descaso com a população. Venha e traga um balde vazio. Sua participação é fundamental para a retomada da água.”, disse nota emitida pela direção do ato.

Segundo o corretor Alex Serpa, de 42 anos, morador do Barro Vermelho e um dos organizadores do protesto, a Águas do Rio já foi alertada sobre o problema e nada fez a respeito. Ainda de acordo com ele, as respostas da empresa são “desencontradas” e a união de moradores e comerciantes dos bairros afetados pela falta de abastecimento não irão ceder até conseguir uma solução concreta para seus problemas.

“Primeiro alegaram manifestação na rede, depois problema em uma curva, depois que tem vazamento e pelo atendimento do Whatsapp chegaram a falar que não existe nenhum problema no local. Ontem falaram que tinham solucionado o problema da parte do Barro Vermelho, porém a comunidade do Pereirinha na Rua da Feira continua sem água. Crianças, idosos e famílias inteiras sem uma gota d'água. Nosso sentimento é de humilhação e descaso. A privatização só nos trouxe isso. Nada parecido tinha ocorrido nos bairros até a chegada da Águas do Rio. Nós não vamos dar trégua, até o último morador, da casa mais distante, ter o seu direito à água restabelecido.”, sustentou Alex.

Em nota, a Águas do Rio informou que está reparando um vazamento de grande proporção identificado na rede de abastecimento dos bairros Pita e Barro Vermelho, em São Gonçalo. O rompimento da tubulação, que se encontrava deteriorada, comprometeu o fornecimento de água na região.

A concessionária estava trabalhando há cerca de uma semana para identificar o vazamento que não era visível. Após a conclusão do serviço, prevista para às 22h de hoje (27/04), o fornecimento de água será retomado gradativamente nessas localidades. Enquanto isso, a Águas do Rio está disponibilizando caminhões-pipa para os moradores afetados.

A empresa reforça que está à disposição da população pelo 0800 195 0 195, por mensagens via WhatsApp ou ligações.