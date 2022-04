Arteris Fluminense inicia operação especial para feriado de Tiradentes nesta quarta-feira (19)

A Arteris Fluminense, concessionária que administra a BR-101 RJ/Norte, vai acionar todo o seu efetivo para garantir a fluidez do tráfego durante o feriado de Tiradentes, que ainda contará com as comemorações de Carnaval, adiadas para conter o avanço da terceira onda de Covid-19 no País. Entre os dias 20 e 25 de abril, são esperados cerca de 514 mil de veículos nos 322km de rodovia entre a divisa RJ/ES, em Campos dos Goytacazes, e Niterói.

As equipes operacionais da Arteris atuarão 24 horas por dia para garantir um pronto atendimento aos usuários em caso de emergência. São serviços de atendimento médico pré-hospitalar com 11 ambulâncias, sendo quatro de suporte avançado (UTI), com incremento de viaturas extras voltadas pro socorro mecânico com guinchos leves e pesados, carretinhas para resgate de animais na pista, caminhão-pipa e inspeção de tráfego constante. Tudo acompanhado por mais de 107 câmeras instaladas ao longo do trecho e operadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que acompanha toda a movimentação e coordena os trabalhos e os acionamentos de recursos para atendimento na rodovia.

Durante o período, as obras de manutenção serão suspensas e as equipes ficarão em prontidão para todos os tipos de atendimento. Para acompanhar o movimento na rodovia atualizado 24 horas, os usuários podem acessar o perfil da concessionária concessionária no Twitter (@Arteris_AFL) e conferir os melhores horários para viajar.