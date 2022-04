Mais de 220 mil pessoas devem passar pela rodoviária do Rio

Cerca de 223 mil viajantes são esperados na estação rodoviária do Rio de Janeiro durante o feriado de Tiradentes (21), quando também haverá um carnaval fora de época na cidade. Entre hoje (20) e segunda-feira (25), 6.780 ônibus passarão pelo terminal para atender essa demanda.

O número de viajantes esperado é 15% maior do que o observado no feriado de Páscoa, na semana passada.

Segundo a assessoria de imprensa da Rodoviária, as maiores movimentações são esperadas para hoje, com 27.600 embarques e 16.500 desembarques, e para domingo (24), com 28.300 embarques e o mesmo número de desembarques.

Os principais destinos dos viajantes são as regiões serrana, dos Lagos e da Costa Verde, todas no estado do Rio. Os turistas que chegarão ao Rio, em sua grande maioria, virão de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.

Desfiles

Com a transferência do carnaval de fevereiro para abril por causa da pandemia de covid-19, o Sambódromo do Rio de Janeiro voltará a ter desfiles de escolas de samba depois de mais de dois anos, entre esta quarta-feira e domingo (24). Para atender a demanda dos foliões, o MetrôRio terá um esquema especial de funcionamento. Até as 23h de domingo, o Metrô funcionará sem interrupção, inclusive nas madrugadas.

Também por conta dos desfiles das escolas de samba, haverá interdições no centro da cidade, como as pistas da Avenida Presidente Vargas no sentido centro e várias ruas no entorno da passarela do samba. Com as intervenções, as linhas de ônibus - provenientes da zonas norte e oeste que passam pelas ruas interditadas - serão desviadas pelo Rio Comprido.