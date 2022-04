Concurso do Ibama abre inscrições nesta terça-feira

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) publicou nesta terça-feira (19) um novo processo seletivo com 1.143 vagas temporárias para combate a incêndios florestais. Os selecionados irão atuar em 13 estados mais o Distrito Federal. Os postos de Supervisor de Brigadas, no Rio, e de Brigadista, na Bahia, já estão recebendo inscrições.

Os contratos são temporários e têm duração de seis meses. As oportunidades são para brigadista, chefe de esquadrão, chefe de brigada e supervisor de brigadas (federal e estadual), com salários que variam de R$ 1.212 a R$ 6.060.

Para o posto de brigadista, o salário pode variar entre R$ 1.212 a R$ 1.818, a depender da região; A remuneração de chefe de esquadrão varia entre R$ 1.818 a R$ 2.424, dependendo da região; Chefe de brigada receberá R$ 2.424 a R$ 3.030, a depender da região; O salário de supervisor de brigada estadual é de R$ 4.848,00; O de supervisor de brigada federal é de R$ 6.060.

Além do salário, há benefícios como auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar, auxílio-transporte e seguro acidente. A jornada semanal de trabalho é de 40 horas, a ser cumprida em turnos e escalas definidos pelo Ibama.

Os interessados devem comparecer presencialmente para se inscreverem no concurso. É preciso atenção, já que os prazos variam conforme a localidade da vaga. O período de inscrições começou nesta terça-feira (19) e vai até o dia 1º de julho. Não há cobrança de taxa de inscrição. Os endereços dos postos de cadastro podem ser consultados nos editais.